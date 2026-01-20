Ричмонд
Норвежцам разошлют письма о возможной конфискации имущества на случай войны

В Норвегии тысячи граждан получат официальные уведомления о том, что их дома, транспорт, лодки и техника могут быть изъяты государством в случае начала военных действий.

В Норвегии тысячи граждан получат официальные уведомления о том, что их дома, транспорт, лодки и техника могут быть изъяты государством в случае начала военных действий. Об этом 19 января сообщило Euronews со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

В армии пояснили, что такие запросы должны обеспечить военным доступ к ресурсам, которые могут понадобиться для обороны страны в условиях войны.

Всего на 2026 год запланирована рассылка 13,5 тыс. писем. При этом две трети из них будут повторными. В вооруженных силах уточнили, что действие запроса ограничено одним годом, поэтому уведомления приходится обновлять.

Глава логистического обеспечения норвежской армии Андерс Йернберг заявил, что в последние годы значение готовности к кризисам и войнам резко выросло. По его словам, Норвегия находится в наиболее серьезной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, а общество должно быть готово к чрезвычайным сценариям.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2024 года власти Швеции, Финляндии и Норвегии начали раздавать жителям специальные буклеты с инструкциями по выживанию на случай ядерной войны или других неожиданных кризисов.

Дополнительно отмечается, что в Норвегии продолжаются учения иностранных военных. По данным Politico, морские пехотинцы Великобритании проводят интенсивную подготовку на базе «Лагерь викингов» на севере страны. Весной там планируют разместить около 1,5 тыс. военнослужащих, а к 2027 году увеличить контингент до 2 тыс. человек.

