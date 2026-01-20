Норвежцам разошлют письма о возможной конфискации имущества на случай войны

Глава логистического обеспечения норвежской армии Андерс Йернберг заявил, что в последние годы значение готовности к кризисам и войнам резко выросло. По его словам, Норвегия находится в наиболее серьезной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, а общество должно быть готово к чрезвычайным сценариям.