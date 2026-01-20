Ричмонд
В Норвегии военные разослали гражданам предупреждения из-за России

Telegraph: Норвегия предупредила своих граждан о реквизиции в случае войны с РФ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Норвежские военные предупредили соотечественников о реквизиции имущества в случае начала боевых действий с Россией, передает The Telegraph.

«Норвегия отправила тысячи писем своим гражданам, предупредив их о том, что военные могут изъять их дома или транспорт, если начнется война с Россией», — говорится в публикации.

В материале отмечают, что подобные действия происходят на фоне того, как арктический регион становится стратегически важным для многих государств.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием «агрессии» со стороны Москвы.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

