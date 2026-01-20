Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: пошлины в 200% на вино заставят Макрона войти в «Совет мира»

Дональд Трамп выступил с заявлением, что введет пошлины в 200% на французское вино и шампанское за отказ Эммануэля Макрона присоединиться к «Совету мира».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что введет пошлины в 200% на французское вино и шампанское за отказ президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к «Совету мира» по вопросу сектора Газа.

«Я введу 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к “Совету мира”», — приводит его слова агентство Reuters.

Также глава Белого дома указал, что французский лидер «никому не нужен», потому что «скоро покинет офис».

Напомним, ранее Макрон призвал Евросоюз применить так называемую «торговую базуку» в ответ на угрозы США ввести новые пошлины против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше