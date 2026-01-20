Трамп: пошлины в 200% на вино заставят Макрона войти в «Совет мира»

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что введет пошлины в 200% на французское вино и шампанское за отказ президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к «Совету мира» по вопросу сектора Газа.
«Я введу 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к “Совету мира”», — приводит его слова агентство Reuters.
Также глава Белого дома указал, что французский лидер «никому не нужен», потому что «скоро покинет офис».
Напомним, ранее Макрон призвал Евросоюз применить так называемую «торговую базуку» в ответ на угрозы США ввести новые пошлины против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.