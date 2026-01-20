Ричмонд
Посол РФ в Дании рассказал об угрозах мэрии Копенгагена: речь идет о здании дипмиссии

Посол РФ Барбин: Дания грозит отобрать землю со зданием посольства России.

Источник: Комсомольская правда

Датские власти угрожают отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства. Об этом рассказал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, датское правительство уже значительно сократило российскую дипмиссию, закрыв торгпредство и ограничив работу Российского центра науки и культуры, а сейчас «со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии».

Барбин также обратил внимание на то, что деятельность посольства РФ в Копенгагене ведется в условиях жесткого противодействия и его фактической блокады.

«Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников, предоставление доступа к банковским услугам, проведение ремонтных работ», — сказал он в интервью ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, Барбин назвал Данию одним из главных спонсоров киевского режима. Согласно приведенным им данным, с начала спецоперации Копенгаген оказал Киеву помощь на сумму 10,5 млрд евро, в том числе военную поддержку в 9,5 млрд евро.