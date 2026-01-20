Ричмонд
Трамп считает, что НАТО существует благодаря ему

Трамп утверждает, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вклада Североатлантического альянса сейчас не было бы.

«Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще. Я не думаю, что у нас сейчас была бы НАТО», — отметил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

Как писал сайт KP.RU, Трамп, комментируя вопросы международной безопасности и американские интересы в Арктическом регионе, назвал США «единственной державой, которая может обеспечить мир во всем мире». По словам американского лидера, обеспечение мира «делается очень просто, посредством силы».

Ранее Трамп заявил, что считает себя спасителем Североатлантического альянса. Такое заявление прозвучало на фоне напряженности из-за Гренландии, которую Соединенные Штаты хотят присвоить себе для якобы нацбезопасности из-за активности России и Китая в Арктике.

