Трамп показал карту с тремя территориями, закрашенными американским флагом

Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа. 15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Впоследствии Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличится до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США.