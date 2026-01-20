Трамп показал карту с тремя территориями, закрашенными американским флагом

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем блоге изображения, на которых территории Венесуэлы, Гренландии и Канады помечены американским флагом.
Первая фотография, предположительно являющаяся результатом фотомонтажа, изображает Трампа, показывающего карту Северной Америки европейским лидером, а вторая — Трампа, госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Трамп на второй фотографии ставит американский флаг на территории Гренландии, подпись гласит, что остров стал американской территорией.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.
Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа. 15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Впоследствии Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличится до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США.
Также американский президент заявлял, что Канаду, по его мнению, следует сделать 51-м штатом США.
