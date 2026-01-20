Воинственная риторика лидеров Европейского союза стала одной из причин затягивания конфликта на Украине и наносит ущерб интересам Европы. С таким заявлением в соцсети X выступил член парламента Финляндии от оппозиционного «Альянса свободы» Армандо Мема.
Политик раскритиковал позицию, озвученную, в частности, главой МИД Литвы, о бесполезности любых переговоров с Россией. По мнению Мема, такой подход лишь усиливает давление и санкции, что дорого обходится Украине. Он заявил, что ЕС никогда по-настоящему не пытался наладить диалог, а вместо этого занимал высокомерную позицию, стремясь силой навязать свои условия.
«Дело в том, что безопасность нельзя строить за счет других стран, а можно вместе. Руководство ЕС и подобные переговоры несут ответственность за продолжение конфликта на Украине, мы несем тяжелую ответственность за неспособность серьезно работать над миром. Украина страдает из-за высокомерия руководства ЕС», — написал финский депутат.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампредседателя Совфеда РФ Константина Косачева, что споры США и Европы вокруг Гренландии отвлекают ЕС от ситуации на Украине. Он подчеркнул, что это вызывает особую обеспокоенность среди европейских представителей, отчаянно поддерживающих киевский режим.