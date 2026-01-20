«Мы занимали высокомерную позицию»: финский политик обвинил руководство ЕС в продолжении конфликта на Украине

Политик раскритиковал позицию, озвученную, в частности, главой МИД Литвы, о бесполезности любых переговоров с Россией. По мнению Мема, такой подход лишь усиливает давление и санкции, что дорого обходится Украине. Он заявил, что ЕС никогда по-настоящему не пытался наладить диалог, а вместо этого занимал высокомерную позицию, стремясь силой навязать свои условия.