Трамп созвонился с генсеком НАТО и обсудил с ним Гренландию

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсуждалась тема Гренландии.
«Мои переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии прошли успешно», — отметил Трамп на своей странице в Truth Social.
Ранее сообщалось, что страны НАТО ограничили обмен разведывательной информацией с США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии. Представители альянса перестали «общаться открыто» с американскими коллегами, опасаясь, что чувствительные сведения могут попасть к Трампу.
