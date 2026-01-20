Ричмонд
Трамп созвонился с генсеком НАТО и обсудил с ним Гренландию

Трамп заявил, что у него был хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсуждалась тема Гренландии.

«Мои переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии прошли успешно», — отметил Трамп на своей странице в Truth Social.

Ранее сообщалось, что страны НАТО ограничили обмен разведывательной информацией с США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии. Представители альянса перестали «общаться открыто» с американскими коллегами, опасаясь, что чувствительные сведения могут попасть к Трампу.

