Трамп заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему нет дела до Нобелевской премии мира. По словам американского лидера, его интересует спасение жизней.
Ранее оппозиционный политик Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что в ходе встречи с Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира, полученную в прошлом году.
«Мне нет дела до Нобелевской премии… Очень милая женщина сочла, что я заслуживаю ее, и очень хотела, чтобы Нобелевская премия была у меня… Но меня это не волнует. Что меня волнует, — так это спасение жизней», — сказал глава Белого дома, комментируя произошедшее.
Напомним, Трамп также обвинил власти Норвегии в том, что они якобы имеют «прямое отношение» к процессу присуждения Нобелевской премии мира и отрицают свое влияние, хотя на деле оно есть.