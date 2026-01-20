Ричмонд
Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона о встрече G7

Президент США Дональд Трамп поделился сообщением от французского лидера Эммануэля Макрона, который предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона, в котором последний предлагает организовать встречу G7 в четверг в Париже.

В своем послании Макрон также упомянул возможность приглашения представителей России и Украины для участия «на полях» мероприятия.

«Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия на полях», — цитирует Трамп слова Макрона на платформе Truth Social.

В письме Макрон обращается к Трампу как к «другу».

Ранее сообщалось, что Франция перенесла саммит G7, чтобы он не пересекался по датам с турниром UFC в США, который состоится 14 июня.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
