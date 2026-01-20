Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона о встрече G7

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона, в котором последний предлагает организовать встречу G7 в четверг в Париже.
В своем послании Макрон также упомянул возможность приглашения представителей России и Украины для участия «на полях» мероприятия.
«Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия на полях», — цитирует Трамп слова Макрона на платформе Truth Social.
В письме Макрон обращается к Трампу как к «другу».
Ранее сообщалось, что Франция перенесла саммит G7, чтобы он не пересекался по датам с турниром UFC в США, который состоится 14 июня.