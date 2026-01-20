Ричмонд
Левый берег Киева погрузился во тьму после массированных ударов «Кинжалов» по ТЭЦ

В ночь с 19 на 20 января Киев и ряд областей Украины подверглись масштабной атаке. В результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры левый берег столицы полностью обесточен, сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

По данным украинских мониторинговых ресурсов, атаке предшествовал взлёт стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В течение ночи по целям на территории Украины, по заявлениям ВВС Украины, были применены различные виды вооружений: баллистические ракеты (включая новые «Искандер-1000»), гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» с истребителями МиГ-31, а также десятки ударных беспилотников.

Удар был нацелен на ключевые энергообъекты. Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, под удар попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

«На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания», — написал мэр Киева Кличко, добавив, что в этой части города также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Официального подтверждения от Министерства обороны России о проведении массированного удара не поступало.

Ранее хакерская группа Berkut RF смогла нарушить работу веб-ресурсов, связанных с украинскими системами «Кропива» и «Трембита». «Кропива» является одним из ключевых приложений для управления артиллерийскими подразделениями, используемым ВСУ для координации огня.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

