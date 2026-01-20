Левый берег Киева погрузился во тьму после массированных ударов «Кинжалов» по ТЭЦ

Удар был нацелен на ключевые энергообъекты. Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, под удар попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.