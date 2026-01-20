В Дании пригрозили США войной

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания начнет войну с США в случае, если те попытаются захватить Гренландию.
Журналист телеканала CNN задал Ярлову вопрос, насколько Дания готова сопротивляться попыткам США взять под свой контроль Гренландию.
«Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война», — заявил телеканалу CNN Ярлов, отвечая на вопрос журналиста.
По его словам, Дания отдает себе отчет, что США имеют преимущество над страной с военной точки зрения. Однако он предупредил, что попытки захватить Гренландию все равно обернутся для США катастрофой.
Ярлов подчеркнул, что у США уже есть доступ к Гренландии и возможность держать там неограниченное число военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.