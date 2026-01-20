Ричмонд
Трамп рассказал об «‎очень хорошем» разговоре с генсеком НАТО по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, в ходе которого одной из тем обсуждения стал остров Гренландия. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии», — заявил Трамп.

Ранее появилась информация о прибытии в Гренландию дополнительного датского воинского контингента. Группа из 58 военнослужащих высадилась в столице острова, Нууке, прибыв на борту самолёта авиакомпании Atlantic Airways. Эти силы присоединились к ранее направленному на остров авангарду численностью около 60 человек.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

