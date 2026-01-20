Трамп опубликовал ИИ-фото, которое изображает его «покоряющим» Гренландию

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, созданное посредством искусственного интеллекта, изображающее, как он устанавливает американский флаг на территории Гренландии.
Трампа на сгенерированной картинке сопровождают вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Табличка рядом с ними гласит «Гренландия — территория США с 2026 года».
Также Трамп опубликовал карту, где ряд не являющихся частью США территорий помечен американским флагом.
Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Впоследствии Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличится до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США.
