GIE: газовые хранилища Европы опустели более чем наполовину

Уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе 18 января упал ниже важной отметки в 50%. Это произошло почти на три недели раньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем со времен газового кризиса 2022 года, свидетельствуют данные ассоциации операторов Gas Infrastructure Europe (GIE).
На конец отчётных суток 18 января ёмкость ПХГ была заполнена на 49,8%. Этот объём составляет около 50,6 миллиарда кубометров газа. Показатель на 11,2 процентного пункта ниже прошлогоднего и на 14,6 пункта отстаёт от среднего значения за последние пять лет.
Аналогично низкие запасы в этот период наблюдались только в 2022 году на пике европейского энергетического кризиса. В прошлом году отметка в 50% была пройдена 6 февраля.
По данным анализа, с начала января Европа отбирает из хранилищ в полтора раза больше газа, чем в среднем за последние пять лет в те же даты.
