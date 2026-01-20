GIE: газовые хранилища Европы опустели более чем наполовину

Уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе 18 января упал ниже важной отметки в 50%. Это произошло почти на три недели раньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем со времен газового кризиса 2022 года, свидетельствуют данные ассоциации операторов Gas Infrastructure Europe (GIE).