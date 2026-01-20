ВС Норвегии разослали гражданам предупреждения о конфискациях в случае войны с РФ

Военные Норвегии разослали гражданам тысячи писем, в которых призвали подготовиться к конфискации домов, машин, лодок и другого имущества в случае полномасштабной войны с Россией. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на военных чиновников страны.
Глава логистической организации Вооруженных сил (ВС) Норвегии Андрес Йернберг утверждает, что сейчас королевство находится в самой опасной ситуации в вопросе политики безопасности со времен Второй мировой войны.
По его словам, норвежским гражданам необходимо быть готовыми к кризисам в сфере обороны и даже к войне. Йернберг отметил, что сейчас в Норвегии осуществляется масштабное наращивание военной и гражданской готовности.
По данным издания, на сегодняшний день в распоряжении Министерства обороны Норвегии имеется примерно 13,5 тысячи «подготовительных реквизитов», действительных в течение одного года.
Авторы публикации обратили внимание, что все это происходит на фоне того, как арктический регион становится стратегически важным для многих стран.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад в своей милитаристской риторике беспочвенно обвиняет Москву в агрессивности, переворачивая факты с ног на голову. Глава государства заявил, что на этом фоне страны-члены НАТО активно наращивает свое присутствие у российских границ.