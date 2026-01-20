Замминистра обороны РФ принял участие в акции «Ёлка желаний»

Также гости побывали в военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» в парке «Патриот», где узнали о быте партизан в годы Великой Отечественной войны и увидели животных, содержащихся на территории комплекса. Кроме того, для них провели экскурсии по экспозициям Центрального парка «Патриот», музею «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» и Главному храму Вооружённых сил Российской Федерации.