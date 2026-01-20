Ричмонд
Замминистра обороны РФ принял участие в акции «Ёлка желаний»

Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров исполнил новогодние желания детей из Липецка и Волгограда в рамках акции «Ёлка желаний».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Замглавы военного ведомства снял с новогодней ёлки открытку десятилетнего Александра из Липецка. В письме мальчик рассказал, что любит животных. Для него и его мамы было организовано посещение конно-спортивного комплекса, где Александр познакомился с инструкторами и получил первые навыки верховой езды.

Также гости побывали в военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» в парке «Патриот», где узнали о быте партизан в годы Великой Отечественной войны и увидели животных, содержащихся на территории комплекса. Кроме того, для них провели экскурсии по экспозициям Центрального парка «Патриот», музею «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» и Главному храму Вооружённых сил Российской Федерации.

В Москве Александр и его мама Анастасия Третьяковы встретились с Юнус-Беком Евкуровым. Заместитель министра обороны подарил мальчику ноутбук и принтер для учёбы, а также памятные подарки.

Кроме того, в рамках акции «Ёлка желаний» Евкуров исполнил мечту мальчика Данила из Волгограда. Ребёнку подарили трюковой велосипед для занятий спортом, а также организовали экскурсии в роту почётного караула и две воинские части Южного военного округа, где он познакомился с их историей и службой военнослужащих.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится в воинских частях и гарнизонах в разных регионах страны. В ней участвуют командиры, офицеры и члены семей военнослужащих. Акция проходит в России в восьмой раз и приурочена к новогодним праздникам.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Ёлка желаний» новогодние мечты детей исполнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который вручил подарки детям в Музее Победы и провёл встречу с подростком, интересующимся внешней политикой.

