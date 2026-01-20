Кориненко отметил, что в Европейский союз Молдавию еще не приняли и недальновидно разрывать связи республики со своими давними партнерами из СНГ. «В обувной магазин не ходят босиком, но, видать, ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) решила это сделать, то есть разорвать наши традиционные связи, чтобы в очередной раз получить похвалу от брюссельских чиновников. Конечно, это ни к чему хорошему не приведет, потому что мы знаем, что во внешней политике надо всегда оставлять запасные плацдармы, диверсифицировать как рынки сбыта, так и вообще внешнеполитические отношения. Но у нас происходит просто полное ориентирование на Евросоюз», — пояснил он.