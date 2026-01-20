Ричмонд
Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по Газе

Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе.

Источник: Reuters

ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян согласился с предложением президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян с радостью и ответственностью принял предложение, подтвердив приверженность Армении содействию миру», — написала Багдасарян в соцсети Facebook*.

Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание «Совета мира» под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

