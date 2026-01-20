CNN: в Белом доме начали перестраивать секретный бункер

Секретный бункер под Восточным крылом Белого дома перестраивают под новые нужды, информирует американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Спустя более чем 80 лет Восточное крыло снова находится в стадии строительства в рамках подготовки к возведению нового просторного бального зала президента Дональда Трампа, а исторические, хотя и устаревшие, подземные сооружения демонтированы. И снова планы по восстановлению бункера окутаны ореолом секретности», — говорится в сообщении СМИ.
По словам источника телеканала, сейчас рассматриваемое пространство, скорее всего, переосмысливают и в этом задействуются новые технологии для противодействия меняющимся угрозам.
О существовании проекта почти ничего не сообщается, в самом Белом доме CNN отказали в комментариях, уточняет СМИ.
«Во время недавнего заседания Национальной комиссии по планированию столицы, где обсуждался вопрос о бальном зале, директор по вопросам управления и администрации Белого дома Джошуа Фишер в целом заявил, что проект “улучшит критически важные функции”, “обеспечит необходимые меры безопасности” и “предоставит надежную, адаптивную инфраструктуру, соответствующую будущим потребностям миссии”», — добавляет телеканал.
Что касается бального зала, ранее в Белом доме назвали его строительство одним из главных приоритетов Трампа.