CNN: в Белом доме начали перестраивать секретный бункер

«Спустя более чем 80 лет Восточное крыло снова находится в стадии строительства в рамках подготовки к возведению нового просторного бального зала президента Дональда Трампа, а исторические, хотя и устаревшие, подземные сооружения демонтированы. И снова планы по восстановлению бункера окутаны ореолом секретности», — говорится в сообщении СМИ.