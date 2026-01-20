Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: в Белом доме начали перестраивать секретный бункер

В резиденции президента США отказались комментировать информацию о строительных работах в бункере под Восточным крылом здания.

Источник: Аргументы и факты

Секретный бункер под Восточным крылом Белого дома перестраивают под новые нужды, информирует американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Спустя более чем 80 лет Восточное крыло снова находится в стадии строительства в рамках подготовки к возведению нового просторного бального зала президента Дональда Трампа, а исторические, хотя и устаревшие, подземные сооружения демонтированы. И снова планы по восстановлению бункера окутаны ореолом секретности», — говорится в сообщении СМИ.

По словам источника телеканала, сейчас рассматриваемое пространство, скорее всего, переосмысливают и в этом задействуются новые технологии для противодействия меняющимся угрозам.

О существовании проекта почти ничего не сообщается, в самом Белом доме CNN отказали в комментариях, уточняет СМИ.

«Во время недавнего заседания Национальной комиссии по планированию столицы, где обсуждался вопрос о бальном зале, директор по вопросам управления и администрации Белого дома Джошуа Фишер в целом заявил, что проект “улучшит критически важные функции”, “обеспечит необходимые меры безопасности” и “предоставит надежную, адаптивную инфраструктуру, соответствующую будущим потребностям миссии”», — добавляет телеканал.

Что касается бального зала, ранее в Белом доме назвали его строительство одним из главных приоритетов Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше