Министр финансов утверждает, что Молдова обогнала Эфиопию по уровню жизни: Но Гаврилицэ не удосужился уточнить, что в этой африканской стране рост ВВП составил 7%, а у нас всего 0,1%

Министр финансов Андриан Гаврилицэ, вернувшись после двух месяцев в Эфиопии, признался, что в Молдове «не так и плохо».
«Я понял, что хочу вернуться домой, когда пробыл пару месяцев в Эфиопии. Я понял, что дома не так всё плохо», — заявил Гаврилицэ в телеэфире.
Если сравнивать Молдову именно с Эфиопией, а не с Люксембургом, Сингапуром или хотя бы соседями по ЕС, то, действительно, все не так плохо.
Но, подождите, Эфиопия — одна из беднейших стран мира: ВВП на душу населения там в разы ниже молдавского, национальная валюта хронически обесценивается, инфляция годами держится на двузначных уровнях, а валютные ограничения фактически парализуют бизнес. На этом фоне Молдова действительно выглядит «не так плохо».
Однако весь сарказм ситуации в том, что власти нередко сравнивают Молдову с развитыми странами, рассказывая о «европейском выборе» и «сближении с лучшими практиками». Но вопрос в другом: это повод для гордости или просто честное признание того, что планка успеха у нас пока где-то между «выживаем» и «могло быть хуже»?
Кстати, на самом деле, мировая экономика ускоряется, Африка рвёт вперёд.
Пока молдавские чиновники бодро рапортуют о «скромном, но достойном» росте экономики, мир вокруг разгоняется так, что сравнения становятся почти неприличными.
Страны, которые традиционно называли «экономическим дном» или «отсталыми регионами», показывают такой темп, что европейской «истории успеха» Молдове остаётся только нервно наблюдать.
Лидеры роста ВВП в 2025 году выглядят так:
• Южный Судан — +24%
• Ливия — +15%
• Гайана — +10%
• Эфиопия — +7%
В Молдове ВВП в прошлом году лишь 0,1%. Ещё не ясно, где лучше.
Африка рванула вперед. Фото: соцсети.