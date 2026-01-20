Молдова официально готовится выйти из СНГ — глава МИД

«Мы уже находимся в процессе согласования денонсации трех соглашений с СНГ. Речь идет о соглашениях, лежащих в основе нашего членства в СНГ, а именно: Устав СНГ, подписанный в Минске 22 января 1993 года; Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, также в Минске; Приложение к этому соглашению от 22 декабря 1991 года», — заявил Попшой.