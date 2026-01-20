Молдова официально готовится выйти из СНГ — глава МИД

Он уточнил, что документы будут рассмотрены уже в начале новой парламентской сессии.
«Мы уже находимся в процессе согласования денонсации трех соглашений с СНГ. Речь идет о соглашениях, лежащих в основе нашего членства в СНГ, а именно: Устав СНГ, подписанный в Минске 22 января 1993 года; Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, также в Минске; Приложение к этому соглашению от 22 декабря 1991 года», — заявил Попшой.
Он объяснил это тем, что пребывание в составе СНГ несовместимо со статусом страны, которая является кандидатом на членство в ЕС.
Реакция в Молдове
По словам экс-президента Молдовы Игоря Додона, намерения властей противоречат интересам молдавского народа.
«Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент Майя Санду и ее правящая Партия “Действие и солидарность” (PAS), проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины», — отметил Додон в комментарии для СМИ.
Он выразил уверенность, что это не соответствует желаниям большинства молдавских граждан, которые хотят поддерживать дружественные и торговые отношения со странами СНГ и Россией.
Додон отметил, что Партия социалистов, которую он возглавляет, продолжит развивать народную дипломатию и межпарламентские связи, добиваясь сохранения членства Молдовы в СНГ, восстановления стратегических отношений с Россией и странами Содружества, Китаем и другими партнерами, уважающими суверенитет Молдовы.
Реакция в России — «Молдова вернется в СНГ»
Молдова вернется в СНГ, когда в Кишиневе у власти вновь будут молдаване, а не ставленники других государств, заявила для СМИ депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.
«СНГ — это союз для совместного развития, за мир и безопасность. Дверь СНГ не заперта. И скоро в Молдове к власти придут молдаване. Тогда все встанет на свои места, и СНГ вновь примет Молдову», — подчеркнула Аршинова.
Депутат добавила, что эти намерения официального Кишинева показывают, что Санду и ее соратники действуют в интересах других государств.
Аршинова считает, что Молдова может повторить судьбу Украины ради попытки «нанести России стратегическое поражение». Однако поражение пока нанесено только самим европейцам и их последователям, уверена депутат.