Трамп пометил Канаду, Гренландию и Венесуэлу на карте флагом США

Трамп опубликовал фото с европейскими лидерами и картой, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла закрашены в цвета американского флага.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой изображена карта с территориями Канады, Гренландии и Венесуэлы, помеченными американским флагом. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в соцсети Truth Social.

На этом фото можно увидеть, как перед Трампом в кабинете сидят несколько лидеров Европы, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Перед ними установлена карта с Венесуэлой, Канадой и Гренландией. Кроме того, Трамп показал ещё одну фотографию, на которой он закрепляет американский флаг на гренадской территории Гренландии в сопровождении госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса. На табличке, которая присутствует на снимке, утверждается, что в 2026 году Гренландия стала американской землёй.

Напомним, ранее Кир Стармер заявил, что Британия ни при каких условиях не согласится признать Гренландию частью территории США в обмен на отмену этих торговых сборов.

Британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди, в свою очередь, выразила уверенность в том, что будущее этой территории могут определять исключительно жители острова и Дания.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше