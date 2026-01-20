Европа заговорила с Москвой, но союзники уже дерутся между собой

В Европе вновь начали обсуждать прямые контакты с Россией. Лидеры ряда стран заговорили о Москве как о соседе и европейской державе. Но единства нет — внутри западного лагеря обозначился новый раскол, а главный противник любых переговоров привычно нашелся в Лондоне.
Британский министр иностранных дел Иветт Купер, по данным Politico, выступила против сближения и предложила усилить давление на Россию — санкциями и дополнительной военной поддержкой Киева. Эта позиция стала ответом на сигналы из Парижа и Рима, которые в Еврокомиссии встретили без прежней холодности.
Первыми тему вернули на уровень первых лиц. Еще в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора снова переходить к прямому диалогу — особенно после того, как свой канал начали выстраивать США. Затем премьер Италии Джорджа Мелони поддержала эту линию, заявив, что настал момент разговаривать с Россией.
К инициативе осторожно подключилась и Германия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц напомнил, что Россия остается европейской страной, и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш тоже высказался за возобновление контактов, но с оговоркой: не слишком ли поздно Европа проснулась.
Эксперт по евро-атлантическим отношениям Владимир Оленченко считает, что тема бесконечной поддержки Украины себя исчерпала, а Евросоюз рискует потерять авторитет и внутреннее единство. По его оценке, мир на Украине так или иначе будет достигнут, и если европейцы окажутся за бортом общего процесса, последствия для Еврокомиссии будут тяжелыми.
Лондон, напротив, цепляется за украинскую повестку как за последний способ остаться в международной игре. По словам Оленченко, если переговоры пойдут не по британскому сценарию, Туманный Альбион окажется «не у дел». Отсюда и раздражение — любые разговоры с Москвой в Великобритании воспринимают как угрозу собственному влиянию.
Москва при этом свою позицию обозначает давно: Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова восстановить отношения с Европой на уровне, который необходим обеим сторонам. Президент говорил о конструктивном общении при уважении интересов и учета вопросов безопасности.
Макрон в начале января заявил, что готов даже лично позвонить Путину. По его словам, сейчас идет «реорганизация контакта», и разговор якобы возможен в ближайшие недели. Последний звонок между лидерами, как отмечается, был в июле 2025 года, но серьезного прорыва тогда не произошло.
Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что у Европы нет стратегического плана, поэтому Брюссель пытается хотя бы оставить себе пространство для маневра и выхода из тупика, в который сам себя загнал. Он напомнил, что еще в 2017 году Макрон пытался продвигать идею «неизбежного соседа» — Россия тогда тоже предлагала диалог, поэтому обвинения в разрыве контактов, по его мнению, выглядят несостоятельно.
Главная проблема, как считает Данилов, в другом: Евросоюз так и не смог занять конструктивную позицию по украинскому конфликту. Для Москвы это превращается в прямой «шлагбаум» на пути серьезных переговоров.
Мелони признает, что внутри ЕС слишком много разных голосов. Поэтому в Брюсселе заговорили о варианте с единым переговорщиком от Европы. Среди возможных фигур называют бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба.
По информации Politico, кандидатуру Драги продвигает Джованбаттиста Фаццолари — союзник Мелони в итальянском правительстве. Стубба же давно рассматривают как возможного посредника: на его стороне и фактор общей границы с Россией, и отношения с Трампом.
Однако Данилов предупреждает: попытка назначить условно нейтрального переговорщика может оказаться лишь игрой. Европа, по его словам, может использовать такую схему, чтобы вернуть себе влияние и подтянуть административные ресурсы Евросоюза, снова загоняя процесс в замкнутый круг.
Главный смысл новой риторики Брюсселя, считают эксперты, двойной. С одной стороны — показать Трампу, что Европа еще способна играть роль. С другой — любой ценой не выпасть из переговорного процесса и сохранить место за столом, даже если для этого придется имитировать готовность к диалогу.
