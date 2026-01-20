Европа заговорила с Москвой, но союзники уже дерутся между собой

Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что у Европы нет стратегического плана, поэтому Брюссель пытается хотя бы оставить себе пространство для маневра и выхода из тупика, в который сам себя загнал. Он напомнил, что еще в 2017 году Макрон пытался продвигать идею «неизбежного соседа» — Россия тогда тоже предлагала диалог, поэтому обвинения в разрыве контактов, по его мнению, выглядят несостоятельно.