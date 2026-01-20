Профильный комитет заксобрания Прикамья одобрил изменения в работе краевого такси

Как уточнила госпожа Чазова, изменения также касаются внешнего вида и оснащения такси. Так, в салоне должна быть размещена информация, содержащая сведения о перевозчике, в том числе его полное имя, номер телефона, регистрационный номер транспортного средства. Кроме того, водители должны будут оснастить крышу авто оранжевым фонарем в качестве опознавательного знака. Внешнее оформление легкового такси должно соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета, полосы шириной от 15 до 25 см, представляющей собой композицию из красных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке. Полоса должна быть расположена по всей длине боковых поверхностей кузова не ниже 10 см от нижних границ рамок боковых окон.