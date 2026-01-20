Ричмонд
Профильный комитет заксобрания Прикамья одобрил изменения в работе краевого такси

Сегодня на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания депутаты обсудили изменения по части организации перевозок пассажиров легковым такси в регионе. Как следует из доклада и. о. министра транспорта Прикамья Натальи Чазовой, легковое такси должно соответствовать требованиям закона 580-ФЗ. Согласно ему работать с 1 марта 2026 года в отрасли смогут только автомобили отечественного производства или с высокой долей российских компонентов. Пока в этом списке 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Источник: Коммерсантъ

По словам госпожи Чазовой, сейчас доля российского авто в такси Прикамья составляет 54% (5,7 тыс. машин из 10,5 тыс.). При этом после того, как перечень будет пополнен, реестр прикамского такси будет соответствовать нормам на 65%. Она добавила также, что, несмотря на нововведения, все такси, которые на сегодняшний день уже состоят в реестре, смогут продолжить работу.

Как уточнила госпожа Чазова, изменения также касаются внешнего вида и оснащения такси. Так, в салоне должна быть размещена информация, содержащая сведения о перевозчике, в том числе его полное имя, номер телефона, регистрационный номер транспортного средства. Кроме того, водители должны будут оснастить крышу авто оранжевым фонарем в качестве опознавательного знака. Внешнее оформление легкового такси должно соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета, полосы шириной от 15 до 25 см, представляющей собой композицию из красных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке. Полоса должна быть расположена по всей длине боковых поверхностей кузова не ниже 10 см от нижних границ рамок боковых окон.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали его к принятию в первом чтении. Он будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания Прикамья 22 января.