Итоги года Дональд Трампа: победы и провалы президента США

Рекорд по подписанным указам
По данным портала The American Presidency Project, только с января по декабрь 2025 года Дональд Трамп подписал 225 исполнительных указов. Это больше, чем Джо Байден подписал за четыре года своего президентства — предшественник нынешнего хозяина Белого дома завизировал 162 документа. Барак Обама за два срока правления подписал 276 указов, пишут «Ведомости».
Сокращение расходов
С первых дней у власти Трамп объявил войну бюрократии и заявил о массовой «чистке» в федеральном правительстве под лозунгом о необходимости сокращения расходов. Планировалось за год уволить 5−10% сотрудников. К декабрю с работы ушли до 317 тысяч бюджетников, что составляет почти 11% от 2,92 млн сотрудников федерального правительства. Также власти США прекратили финансировать ряд организаций, в том числе USAID.
Планировалось, что после массовых увольнений и отказа от поддержки общественных объединений и волонтеров экономия превысит несколько трлн долларов, но на деле выгода составила около 215 млрд.
Большой прекрасный законопроект
Трамп продавил в конгрессе свой «большой прекрасный законопроект», который сократил траты государства на социальные расходы и увеличил расходы на военные нужды. Часть средств — 25 млрд долларов — направили на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Железный купол Америки», которую также называют «Золотым куполом».
Депортация нелегалов
С первых дней правления американский лидер объявил, что избавит Америку от незаконных мигрантов. С января по декабрь 2025 года США покинули около 2,5 млн иностранцев, которые находились в стране незаконно. Часть из них выдворили из страны, сообщают «Вести» со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности.
Тарифные «войны»
Трамп распорядился ввести тарифы на импорт товаров из ряда стран для сокращения торгового дефицита. Он увеличил торговые пошлины сначала на 10−25%, но в течение года для несговорчивых торговых партнеров они росли их еще значительнее. Пошлины повысили в том числе для Канады, Китая, Мексики, стран Евросоюза. С 1 февраля Белый дом пригрозил пошлинами в 10% странам, вставшим на защиту суверенитета Гренландии.
Миротворческая деятельность и военные конфликты
Американский президент восстановил диалог с Россией для урегулирования украинского конфликта и последующего экономического сотрудничества. За год было проведено несколько раундов переговоров, в том числе состоялся двусторонний саммит с Трампом и Путиным в Анкоридже 15 августа 2025 года. США разработали свой вариант мирного плана для Киева и Москвы, но пока его не удалось реализовать.
Трамп «помирил» Армению и Азербайджан, добился хрупкого перемирия в секторе Газа, приписал себе отвод войск Индии и Пакистана в Кашмире и стабилизацию ситуации на границе Таиланда и Камбоджи.
Американский лидер инициировал конфликт США и Венесуэлы. Пентагон реализовал в республике операцию «Абсолютная решимость» — ВС Штатов нанесли удар по стратегическим объектам в Каракасе и похитили президента Николаса Мадуро и его супругу.
По распоряжению главы Белого дома США присоединились к ударам Израиля по Ирану летом 2025 года. После бомбардировок ядерной инфраструктуры республики Трамп объявил, что иранские власти прекратят развитие ядерной программы.
В конце декабря — начале января Трамп нацелился на Гренландию. Его активные намерения аннексировать остров вызвали протест в самой автономии, Дании и Европе.
Нобелевская премия
Американского президента оставили без Нобелевской премии мира. Дональд Трамп претендовал на ее получение как миротворец, который якобы остановил восемь военных конфликтов, но в итоге награду присудили оппозиционному лидеру из Венесуэлы Марии Корине Мочадо.
Медаль Нобелевской премии ее обладательница все-таки вручила Трампу по собственной инициативе во время встречи в Белом доме. В Нобелевском комитете не преминули отметить, что передача медали не равна передаче премии.