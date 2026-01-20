Итоги года Дональд Трампа: победы и провалы президента США

С первых дней у власти Трамп объявил войну бюрократии и заявил о массовой «чистке» в федеральном правительстве под лозунгом о необходимости сокращения расходов. Планировалось за год уволить 5−10% сотрудников. К декабрю с работы ушли до 317 тысяч бюджетников, что составляет почти 11% от 2,92 млн сотрудников федерального правительства. Также власти США прекратили финансировать ряд организаций, в том числе USAID.