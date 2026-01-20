Российский «Искандер» испепелил Patriot под Днепропетровском — видео

Ранее сообщалось, что российская баллистическая ракета «Орешник» до сих пор применялась только с учебными боевыми частями, и её реальные возможности пока не демонстрировались в полной мере. Ракетный комплекс обладает способностью нести как обычные, так и специальные боевые блоки. В случае оснащения ракеты штатной фугасной боевой частью, соответствующей нормам международного гуманитарного права, её поражающий эффект будет значительно выше.