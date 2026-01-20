Российский «Искандер» испепелил Patriot под Днепропетровском — видео

«Искандер» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Видео @ «Изнанка».
Удар был нанесён в районе населённого пункта Шевченко Днепропетровской области. В результате попадания были уничтожены ключевые элементы зенитного дивизиона: многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и дизель-генераторная установка.
«Кадры ОК поражения позиции ЗРК Patriot ВСУ с применением “Искандер-М” в районе н.п. Шевченко Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Украинское подразделение было развёрнуто в компактной конфигурации. Это упростило задачу по его поражению. Пусковая установка Patriot при этом не пострадала, однако вывод из строя радара и командного пункта делает боевую единицу неспособной к выполнению задач. Официальных комментариев от Министерства обороны России или представителей ВСУ на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что российская баллистическая ракета «Орешник» до сих пор применялась только с учебными боевыми частями, и её реальные возможности пока не демонстрировались в полной мере. Ракетный комплекс обладает способностью нести как обычные, так и специальные боевые блоки. В случае оснащения ракеты штатной фугасной боевой частью, соответствующей нормам международного гуманитарного права, её поражающий эффект будет значительно выше.
