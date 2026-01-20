Ричмонд
Посол России Барбин: Дания угрожает отобрать территорию у посольства России

Датские власти пригрозили отобрать участки территории, на которых расположены здания посольства РФ в Копенгагене. Об этом заявил российский посол в королевстве Владимир Барбин.

Датские власти пригрозили отобрать участки территории, на которых расположены здания посольства РФ в Копенгагене. Об этом заявил российский посол в королевстве Владимир Барбин.

Дипломат также добавил, что власти Дании блокируют работу посольства России. По его словам, дипломаты сталкиваются с трудностями при получении и продлении аккредитации, предоставлении доступа к банковским услугам, проведении ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Помимо этого, по словам посла, в королевстве сократили ряд сотрудников российской дипломатической миссии и ограничили работу Российского центра науки и культуры.

— Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии, — добавил Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Ранее на посольство России в Швецию с беспилотника сбросили емкость с краской. Дипломаты тогда сообщили, что атаки такого рода к тому моменту регулярно происходили уже более года.

Позже в Стокгольме также атаковали российское торговое представительство. Неизвестные сбросили на территорию здания с беспилотного летательного аппарата пакет с краской.

Министерство иностранных дел России вскоре сообщило, что в связи с этим шведскому дипломату выразили решительный протест.