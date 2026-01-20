Ричмонд
Трамп пригласил Пашиняна в Совет мира

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну присоединиться к своему «Совету мира» по урегулированию в Газе.

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну присоединиться к своему «Совету мира» по урегулированию в Газе. Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к “Совету мира” в качестве члена-учредителя», — написала Багдасарян в соцсетях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от Трампа стать учредителем новой организации.

Трамп анонсировал формирование Совета и обещал вскоре раскрыть список участников. По данным Белого дома, в состав уже вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности Роберт Гэбриел. Также сообщалось об отказе лидеров Франции и Дании присоединиться к Совету.

