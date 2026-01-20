Трамп пригласил Пашиняна в Совет мира

Трамп анонсировал формирование Совета и обещал вскоре раскрыть список участников. По данным Белого дома, в состав уже вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности Роберт Гэбриел. Также сообщалось об отказе лидеров Франции и Дании присоединиться к Совету.