Военный эксперт оценил планы Сырского по новому контрнаступлению ВСУ

Для этого, по его мнению, противник был вынужден ослабить другие участки фронта, такие как Красноармейск, Краматорск и Красный Лиман. Последний находится практически в полуокружении ВС РФ, а его логистика контролируется российской артиллерией и беспилотниками. При этом реальная возможность ВСУ ограничивается лишь локальными контратаками с минимальным углублением, после которых последуют заявления о «победе».