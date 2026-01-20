Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт оценил планы Сырского по новому контрнаступлению ВСУ

Заявления главкома ВСУ Александра Сырского о подготовке нового контрнаступления являются всего лишь «дымовой завесой» на фоне тяжёлой оперативной обстановки для украинских войск на фронте, уверен бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, команда на контратаки, например на Купянском направлении, имеет политическую цель.

Источник: Life.ru

«Почему Купянск? Там сегодня разыгрывается карта политического будущего Украины, Евросоюза и самого Зеленского. Сырский получил команду контратаковать, создавать для нас там неприятности, чтобы тем самым оставаться в сегодняшней политической и информационной повестке», — отметил собеседник сайта MK.ru.

Для этого, по его мнению, противник был вынужден ослабить другие участки фронта, такие как Красноармейск, Краматорск и Красный Лиман. Последний находится практически в полуокружении ВС РФ, а его логистика контролируется российской артиллерией и беспилотниками. При этом реальная возможность ВСУ ограничивается лишь локальными контратаками с минимальным углублением, после которых последуют заявления о «победе».

Военный эксперт напомнил о неудачах предыдущих крупных наступлений украинских войск в 2023 и 2024 годах, которые проводились при больших ресурсах. Поэтому истинная цель Сырского — создать хоть какую-то паузу для перегруппировки разбитых частей ВСУ и попытаться стабилизировать фронт, поскольку после перемола новых резервов это станет невозможно.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о планах украинской армии провести новые наступательные операции в текущем году. Он подчеркнул, что, несмотря на оборонительный характер предстоящей кампании, победа невозможна без активных наступательных действий.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше