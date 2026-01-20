Туск сорвался из-за Совета мира Трампа и отказался играть по чужим правилам

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы пригласил польского лидера Кароля Навроцкого войти в так называемый Совет мира по управлению сектором Газа. Глава правительства дал понять: Варшава не позволит втянуть себя в чужую повестку.