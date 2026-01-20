Ричмонд
Туск сорвался из-за Совета мира Трампа и отказался играть по чужим правилам

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы пригласил польского лидера Кароля Навроцкого войти в так называемый Совет мира по управлению сектором Газа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы пригласил польского лидера Кароля Навроцкого войти в так называемый Совет мира по управлению сектором Газа. Глава правительства дал понять: Варшава не позволит втянуть себя в чужую повестку.

Туск напомнил, что присоединение Польши к любой международной структуре невозможно без решения совета министров и ратификации Сеймом. По его словам, правительство будет исходить исключительно из интересов и безопасности польского государства.

Поводом стал материал портала Onet, где со ссылкой на источники утверждается, что Навроцкий получил приглашение в Совет мира от Трампа. По данным издания, аналогичные предложения могли получить лидеры примерно 60 стран.

Параллельно прозвучала реакция из Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также получил приглашение в этот Совет мира по Газе, и сейчас такая возможность изучается.

Как уточняется, запуск структуры предполагается во второй фазе мирного плана, о котором в октябре 2025 года договорились Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

