Politico: Киев прилагает огромные усилия в попытках привлечь внимание в Давосе

Украинская делегация вынуждена прилагать огромные усилия на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, чтобы удержать внимание политиков, поглощенных вопросом трансатлантического сотрудничества на фоне проблем с Гренландией, передает газета Politico.
«Украинским чиновникам приходится прилагать огромные усилия, чтобы удержать внимание делегатов, поскольку европейские лидеры поглощены развалом трансатлантических отношений», — сказано в публикации.
Напомним, ВЭФ в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. Главным его днем называют 21 января, когда с речью выступит президент США Дональд Трамп и может начать «битву» с Европой.
