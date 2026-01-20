Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гренландию прибыли датские военные с командующим сухопутными войсками

В столицу Гренландии прибыли датские военнослужащие вместе с командующим сухопутными войсками Петером Бойсеном.

Источник: Аргументы и факты

Датские военные прибыли в столицу Гренландии, Нуук, вместе с командующим сухопутными войсками Петером Бойсеном.

Как проинформировал датский телеканал TV 2, накануне вечером, 19 января, на острове приземлился самолет с 58 военнослужащими.

Ранее, уточнило СМИ, в Гренландию были направлены еще 60 бойцов ВС Дании для участия в военных учениях.

«Мы отрабатываем тактику защиты острова. В частности, возможные столкновения. Мы можем защитить себя», — подчеркнул Бойсен.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что президент США Дональд Трамп не сможет реализовать свои планы в отношении Гренландии путем давления на Копенгаген и другие европейские страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше