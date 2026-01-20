В Гренландию прибыли датские военные с командующим сухопутными войсками

Датские военные прибыли в столицу Гренландии, Нуук, вместе с командующим сухопутными войсками Петером Бойсеном.
Как проинформировал датский телеканал TV 2, накануне вечером, 19 января, на острове приземлился самолет с 58 военнослужащими.
Ранее, уточнило СМИ, в Гренландию были направлены еще 60 бойцов ВС Дании для участия в военных учениях.
«Мы отрабатываем тактику защиты острова. В частности, возможные столкновения. Мы можем защитить себя», — подчеркнул Бойсен.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что президент США Дональд Трамп не сможет реализовать свои планы в отношении Гренландии путем давления на Копенгаген и другие европейские страны.