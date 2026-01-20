Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самоубийственный шаг»: На Украине назвали «неприятный нюанс» мирного договора с Россией

Мирный договор с Россией для Киева имеет один «неприятный нюанс»: его нужно кому-то подписать. Как выяснила «Украинская правда», среди чиновников желающих взвалить на себя эту историческую ответственность практически нет.

Источник: Life.ru

Выход видят в референдуме, который позволит разделить ответственность за возможные территориальные потери с народом. В окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского эту идею назвали «спасительной соломинкой».

Референдум хотят совместить с президентскими выборами, на которых настаивал лидер США Дональд Трамп. Так проще обеспечить безопасность, сэкономить деньги и повысить явку — голосование за президента станет «электоральным магнитом». Проблема в законе: проводить выборы и референдум вместе запрещено. Но в Раде уже работает группа, которая ищет решение.

Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что на подготовку нужно минимум полгода после отмены военного положения, но готов выполнить любой закон. Рабочая группа в парламенте должна представить варианты до конца января.

Зеленский ранее говорил, что вынесет «сложное» территориальное решение на референдум, если Россия согласится на перемирие минимум на два месяца. Опрос КМИС показывает: 55% украинцев поддерживают такой референдум, но 69% не верят в успех нынешних переговоров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше