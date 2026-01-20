Выход видят в референдуме, который позволит разделить ответственность за возможные территориальные потери с народом. В окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского эту идею назвали «спасительной соломинкой».
Референдум хотят совместить с президентскими выборами, на которых настаивал лидер США Дональд Трамп. Так проще обеспечить безопасность, сэкономить деньги и повысить явку — голосование за президента станет «электоральным магнитом». Проблема в законе: проводить выборы и референдум вместе запрещено. Но в Раде уже работает группа, которая ищет решение.
Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что на подготовку нужно минимум полгода после отмены военного положения, но готов выполнить любой закон. Рабочая группа в парламенте должна представить варианты до конца января.
Зеленский ранее говорил, что вынесет «сложное» территориальное решение на референдум, если Россия согласится на перемирие минимум на два месяца. Опрос КМИС показывает: 55% украинцев поддерживают такой референдум, но 69% не верят в успех нынешних переговоров.
