«Самоубийственный шаг»: На Украине назвали «неприятный нюанс» мирного договора с Россией

Референдум хотят совместить с президентскими выборами, на которых настаивал лидер США Дональд Трамп. Так проще обеспечить безопасность, сэкономить деньги и повысить явку — голосование за президента станет «электоральным магнитом». Проблема в законе: проводить выборы и референдум вместе запрещено. Но в Раде уже работает группа, которая ищет решение.