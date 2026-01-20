Ричмонд
«Унаследовал бардак»: Трамп похвастался «успехами» за год своего президентства в США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил свою работу за прошедший год, он назвал «потрясающими» итоги своей деятельности на посту главы Белого дома во время второго срока. Он даже посчитал, что предыдущие американские лидеры значительно уступали ему в продуктивности.

Источник: Reuters

«Потрясающий … Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами, оценивая первый год своего президентства.

По его словам, ему удалось решить вопрос с «открытыми границами» США и потоками нелегальных мигрантов, а также выдержать борьбу с высокой инфляцией и экономическими проблемами внутри государства. Трамп добавил, что он «унаследовал бардак», поэтому его успехи особенно ценны. Американский президент уверен, что сделал США вновь «самой успешной страной в мире».

Ранее сообщалось, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом уже вошло в историю США, но не по тем причинам, на которые рассчитывали его сторонники. За первый год президентства республиканца госдолг страны вырос сразу на 2,25 триллиона долларов, установив абсолютный рекорд. Для сравнения: Джо Байден за первый год увеличил госдолг на 2,1 триллиона долларов, а Барак Обама — на 1,7 триллиона на фоне мирового финансового кризиса. Самым «скромным» по росту задолженности в XXI веке остаётся Джордж Буш-младший.

