«Унаследовал бардак»: Трамп похвастался «успехами» за год своего президентства в США

«Потрясающий … Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами, оценивая первый год своего президентства.
По его словам, ему удалось решить вопрос с «открытыми границами» США и потоками нелегальных мигрантов, а также выдержать борьбу с высокой инфляцией и экономическими проблемами внутри государства. Трамп добавил, что он «унаследовал бардак», поэтому его успехи особенно ценны. Американский президент уверен, что сделал США вновь «самой успешной страной в мире».
Ранее сообщалось, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом уже вошло в историю США, но не по тем причинам, на которые рассчитывали его сторонники. За первый год президентства республиканца госдолг страны вырос сразу на 2,25 триллиона долларов, установив абсолютный рекорд. Для сравнения: Джо Байден за первый год увеличил госдолг на 2,1 триллиона долларов, а Барак Обама — на 1,7 триллиона на фоне мирового финансового кризиса. Самым «скромным» по росту задолженности в XXI веке остаётся Джордж Буш-младший.