«Унаследовал бардак»: Трамп похвастался «успехами» за год своего президентства в США

Ранее сообщалось, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом уже вошло в историю США, но не по тем причинам, на которые рассчитывали его сторонники. За первый год президентства республиканца госдолг страны вырос сразу на 2,25 триллиона долларов, установив абсолютный рекорд. Для сравнения: Джо Байден за первый год увеличил госдолг на 2,1 триллиона долларов, а Барак Обама — на 1,7 триллиона на фоне мирового финансового кризиса. Самым «скромным» по росту задолженности в XXI веке остаётся Джордж Буш-младший.