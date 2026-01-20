Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Франция и ФРГ имеют глубокие разногласия в отношениях друг с другом, которые потребуют много времени для разрешения и не позволяют совместно противостоять президенту США Дональду Трампу, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, отношения между Парижем и Берлином переживают период напряженности в то время, когда Европе необходимо, чтобы «франко-германский тандем» объединился для борьбы с угрозой со стороны Трампа в вопросе Гренландии. Согласно статье, французские дипломаты обеспокоены усилиями ФРГ занять доминирующую позицию в Европе, в то время, как в Германии раздражены переносом совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS), а также противостоянием сделке по МЕРКОСУР и планом использования замороженных активов РФ на помощь Киеву. Издание подчеркивает, что разница в подходах обеих стран была проиллюстрирована реакцией на угрозу Трампом ввести пошлины на товары стран ЕС на фоне ситуации с Гренландией.
«Хотя (канцлер ФРГ Фридрих — ред.) Мерц уверен, что он сможет присоединиться к (президенту Франции Эммануэлю — ред.) Макрону на этой неделе для решения кризиса, вызванного Трампом, трудности, омрачающие отношения Германии с Францией, носят более глубокий характер, и на их преодоление, вероятно, потребуется гораздо больше времени», — говорится в публикации издания.
Отмечается, что для французов «раздражающим препятствием» в выработке общей позиции с ФРГ является внутренний раскол в немецком правительстве. Как заявил неназванный европейский дипломат, разные немецкие политики «говорят различные вещи».
По информации Politico, Берлин стал играть дипломатическими мышцами больше, чем того ожидала Франция. Канцлер Германии также стремился занять ведущую роль в обсуждениях с Трампом.
«Германия стала более громкой, Мерц хочет чувствовать себя комфортно в политической роли. И Это не нравится Франции», — цитирует издание другого европейского дипломата.
Анализируя разногласия, Politico добавляет, что немцев раздражает, что Париж вносит меньший вклад в помощь Киеву, чем ФРГ, хотя страна хочет играть лидирующую роль в поддержке Украины. Чиновник из ЕС указал изданию, что за последние полгода совместная работа Франции и ФРГ не принесла никаких результатов.
Ранее в январе кацлер ФРГ Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг заявил, что Европа и, в частности, Германия должны стать более независимыми от США, перестать прятать голову в песок и не мириться с политикой президента Дональда Трампа. Политик заявил, что американцы будут уважать Германию только в том случае, если у страны будут союзники в Европе, «которые говорят с нами на одном языке».