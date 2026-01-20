Politico рассказало, что мешает Франции и ФРГ противостоять Трампу

Как отмечает издание, отношения между Парижем и Берлином переживают период напряженности в то время, когда Европе необходимо, чтобы «франко-германский тандем» объединился для борьбы с угрозой со стороны Трампа в вопросе Гренландии. Согласно статье, французские дипломаты обеспокоены усилиями ФРГ занять доминирующую позицию в Европе, в то время, как в Германии раздражены переносом совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS), а также противостоянием сделке по МЕРКОСУР и планом использования замороженных активов РФ на помощь Киеву. Издание подчеркивает, что разница в подходах обеих стран была проиллюстрирована реакцией на угрозу Трампом ввести пошлины на товары стран ЕС на фоне ситуации с Гренландией.