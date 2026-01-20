Китай получил приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа

Ранее американская газета The Financial Times со ссылкой на знакомый с информацией источник писала, что администрация президента США может рассматривать «Совет мира» под председательством Дональда Трампа в качестве замены Организации Объединенных Наций (ООН). В материале уточнялось, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.