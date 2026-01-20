Губернатор Беспрозванных на литовском ответил на угрозы НАТО о блокаде Калининграда

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта. И выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — заявил президент РФ.