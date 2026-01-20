В Госдуме рассказали о ходе переговорного процесса с Украиной

Парламентарий уточнила, что переговоры продолжаются. «Есть понимание, что сейчас, скорее всего, идет рассмотрение нашей стороной тех предложений, которые выработали и согласовали США с Украиной», — сказала собеседница «Ленты.ру».
Она добавила, что мирный план — документ, согласование которого требует ответственного подхода, так как он определит будущее России и Украины. Журова отметила, что в договоренностях должны быть закреплены положения, которые нельзя будет оспорить в будущем, поэтому важен каждый нюанс и юридическая чистота.
Светлана Журова не исключила, что содержание документа не делают доступным широкой публике, чтобы не провоцировать у противников мирного урегулирования на усиление давления. Депутат подчеркнула, что процесс оценки мирного плана требует тишины. Она акцентировала внимание на том, что в России понимают значимость мирных договоренностей, так как они касаются миллионов людей.
Портал Axios 9 января сообщал, что Белый дом фактически пришел к соглашению с Киевом по содержанию договоренностей, связанных с разрешением украинского кризиса. По данным портала, стороны теперь ждут решения Кремля.