В Госдуме рассказали о ходе переговорного процесса с Украиной

Светлана Журова не исключила, что содержание документа не делают доступным широкой публике, чтобы не провоцировать у противников мирного урегулирования на усиление давления. Депутат подчеркнула, что процесс оценки мирного плана требует тишины. Она акцентировала внимание на том, что в России понимают значимость мирных договоренностей, так как они касаются миллионов людей.