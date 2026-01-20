Ричмонд
Новый парламент Казахстана будет называться курултай — Токаев

В новом парламенте не будет президентской квоты и квоты для Ассамблеи народа Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 янв — Sputnik. Назвать новый однопалатный парламент в Казахстане Курултаем предложил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая в Кызылорде.

В его составе будут работать 145 депутатов, избранных по единому для всех порядку, на пять лет.

Новый парламент будет утверждать судей по представлению президента, отметил Токаев.

В новом однопалатном парламенте также планируют отказаться от президентской квоты и квоты для Ассамблеи народа Казахстана.

Реформа парламента в Казахстане.

Накануне курултая президент встретился с представителями рабочей группы по парламентской реформе. На встрече ему рассказали о продвижении реформы.

Инициативы направили все политические партии, неправительственные организации, правоведы и эксперты.

В рабочую группу, добавила глава института парламентаризма Наталья Пан, поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов.