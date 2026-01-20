Президент отметил, что комплексная проверка Фонда социального и медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это «банальные приписки и вопиющие факты фальсификации документов с целью хищения государственных средств в огромных масштабах».
Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов развития здравоохранения. В это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются. В 2024—2025 годах государство выделило 7,8 трлн тенге на развитие здравоохранения, что составляет 15,5 млрд долларов.
Расходы государства на образование и здравоохранение направлены на улучшение жизни граждан и соответствуют стратегии построения справедливого Казахстана. Правоохранительным органам поручено выявить всех выгодоприобретателей коррупционной схемы. Президент поддержал решение правительства передать фонд обязательного медицинского страхования в ведение Министерства финансов.
Происшедшее в фонде — результат отсутствия профессионализма руководителей социальной сферы и безразличия к государственным интересам. Запрос на добропорядочность чиновников остаётся актуальной задачей общегосударственного характера. Мошенники, разворовывающие средства в фонде медицинского страхования, представляют явную угрозу национальной безопасности.
Работники службы скорой помощи и менеджеры по призыву мошенников выходят на акции протеста, требуя социальных улучшений. Граждане также становятся жертвами аферистов, теряя честно заработанные накопления.