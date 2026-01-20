Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев сообщил, что в однопалатный парламент Казахстана могут войти 145 депутатов

Во время выступления на национальном курултае президент Казахстана сообщил, что в однопалатный парламент было предложено включить 145 депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Во время выступления на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев анонсировал реформу парламента Казахстана. Он сообщил, что однопалатный парламент будет состоять из 145 человек, что на три меньше текущего состава. В новом парламенте может быть 8 комитетов.

Ранее Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат. Для решения этого вопроса будет проведен референдум. Президент подчеркнул, что парламентская реформа напрямую затрагивает судьбу страны и народа.

Токаев заявил, что парламентская реформа является частью более широких политических и социально-экономических преобразований. Он отметил, что важно продолжать стратегию модернизации государства, руководствуясь концепцией «Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Президентская система правления, по словам Токаева, сохранит свою актуальность в Казахстане. Он призвал объединить усилия для достижения этих целей и не останавливаться на достигнутом.