Токаев сообщил, что в однопалатный парламент Казахстана могут войти 145 депутатов

Во время выступления на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев анонсировал реформу парламента Казахстана. Он сообщил, что однопалатный парламент будет состоять из 145 человек, что на три меньше текущего состава. В новом парламенте может быть 8 комитетов.