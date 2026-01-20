Токаев сообщил, что в однопалатный парламент Казахстана могут войти 145 депутатов

Во время выступления на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев анонсировал реформу парламента Казахстана. Он сообщил, что однопалатный парламент будет состоять из 145 человек, что на три меньше текущего состава. В новом парламенте может быть 8 комитетов.
Ранее Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат. Для решения этого вопроса будет проведен референдум. Президент подчеркнул, что парламентская реформа напрямую затрагивает судьбу страны и народа.
Токаев заявил, что парламентская реформа является частью более широких политических и социально-экономических преобразований. Он отметил, что важно продолжать стратегию модернизации государства, руководствуясь концепцией «Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».
Президентская система правления, по словам Токаева, сохранит свою актуальность в Казахстане. Он призвал объединить усилия для достижения этих целей и не останавливаться на достигнутом.