Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением

«Мы стали свидетелями беспрецедентных событий, грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
По словам министра, параллельно с этими событиями российская сторона наблюдает угрозы США в адрес Кубы, а также других стран Латиноамериканского и Карибского региона. Лавров выразил обеспокоенность попытками дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Иране.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше