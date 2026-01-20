Политолог назвал три сценария развития ситуации вокруг Гренландии

США, скорее всего, продолжат попытки аннексировать Гренландию и могут использовать для легализации своего плана три сценария: принять остров в качестве штата в состав США, взять остров под свое управление или наделить его суверенитетом при фактическом подчинении Вашингтону. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.