Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал три сценария развития ситуации вокруг Гренландии

США, скорее всего, продолжат попытки аннексировать Гренландию и могут использовать для легализации своего плана три сценария: принять остров в качестве штата в состав США, взять остров под свое управление или наделить его суверенитетом при фактическом подчинении Вашингтону. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт высказал предположение, что Белый дом рассматривает три варианта захвата контроля над Гренландией. Первый — включить автономию в состав страны как штат. Второй — сделать из Гренландии неинкорпорированную территорию, как Пуэрто-Рико. Третий вариант — наделить автономию Дании независимостью, но фактически она будет зависеть от США в сферах обороны, экономики и других, пишет «Лента.ру».

Алексей Наумов допускает, что Трамп способен отвлечься на другие проблемы и задачи и отказаться от срочной аннексии Гренландии, как человек, который часто меняет настроение. Он добавил, что расширение контроля все равно останется стратегической задачей для Штатов, так как для Вашингтона приоритетным остается противостояние Китаю.

На фоне заявлений Дональда Трампа об аннексии острова туда прибыли датские военные. В Гренландии приземлился самолет с 58 военнослужащими. Ранее туда прибыли еще 60 бойцов ВС Дании. На острове пройдут военные учения, в ходе которых военнослужащие будут тренироваться отражать нападение противника.