Политолог назвал три сценария развития ситуации вокруг Гренландии

Эксперт высказал предположение, что Белый дом рассматривает три варианта захвата контроля над Гренландией. Первый — включить автономию в состав страны как штат. Второй — сделать из Гренландии неинкорпорированную территорию, как Пуэрто-Рико. Третий вариант — наделить автономию Дании независимостью, но фактически она будет зависеть от США в сферах обороны, экономики и других, пишет «Лента.ру».
Алексей Наумов допускает, что Трамп способен отвлечься на другие проблемы и задачи и отказаться от срочной аннексии Гренландии, как человек, который часто меняет настроение. Он добавил, что расширение контроля все равно останется стратегической задачей для Штатов, так как для Вашингтона приоритетным остается противостояние Китаю.
На фоне заявлений Дональда Трампа об аннексии острова туда прибыли датские военные. В Гренландии приземлился самолет с 58 военнослужащими. Ранее туда прибыли еще 60 бойцов ВС Дании. На острове пройдут военные учения, в ходе которых военнослужащие будут тренироваться отражать нападение противника.