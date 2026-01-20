Елисейский дворец подтвердил предложение Макрона пригласить россиян на G7

Сообщение Макрона опубликовал Трамп в Truth Social. В нем Макрон написал: «Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже во второй половине дня в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей».
Макрон также предложил Трампу совместно поужинать в Париже перед его отъездом в США. В обращении к американскому коллеге Макрон отметил их совпадение позиций по Сирии и потенциал для согласия по Ирану, но при этом выразил недоумение в связи с ситуацией вокруг Гренландии. «Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией…» — написал французский лидер.
Накануне Bloomberg сообщил, что Франция намерена 21 января созвать экстренное совещание министров финансов «Большой семерки».