Елисейский дворец подтвердил предложение Макрона пригласить россиян на G7

Елисейский дворец подтвердил подлинность сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона президенту США Дональду Трампу, в котором первый предложил провести встречу G7 в Париже 22 января и пригласить на нее представителей России и Украины, передает Ansa.

Источник: Reuters

Сообщение Макрона опубликовал Трамп в Truth Social. В нем Макрон написал: «Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже во второй половине дня в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей».

Макрон также предложил Трампу совместно поужинать в Париже перед его отъездом в США. В обращении к американскому коллеге Макрон отметил их совпадение позиций по Сирии и потенциал для согласия по Ирану, но при этом выразил недоумение в связи с ситуацией вокруг Гренландии. «Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией…» — написал французский лидер.

Накануне Bloomberg сообщил, что Франция намерена 21 января созвать экстренное совещание министров финансов «Большой семерки».

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
