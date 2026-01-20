Токаев объяснил, почему Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям

Это, как уточнил глава государства, «мы знаем по своему опыту».
«Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке».Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм.
«Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке». Касым-Жомарт Токаев.