Токаев объяснил, почему Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям

В дипломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на V заседании Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Это, как уточнил глава государства, «мы знаем по своему опыту».

«Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке».Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм.

«Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке». Касым-Жомарт Токаев.

5—6 ноября 2025 года Токаев совершил визит в Соединенные Штаты Америки. На встрече с президентом США стало известно, что Дональд Трамп не против посетить Казахстан.

