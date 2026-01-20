Лавров: тема Гренландии поставила под вопрос единство НАТО

Он отметил, что внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции.
«Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах, и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что в общем-то трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что созвонился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, предметом дискуссии стала ситуация вокруг Гренландии.
