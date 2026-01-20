Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: тема Гренландии поставила под вопрос единство НАТО

Трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу о сохранении единства НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: Reuters

Он отметил, что внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции.

«Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах, и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что в общем-то трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что созвонился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, предметом дискуссии стала ситуация вокруг Гренландии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше