Лавров: тема Гренландии поставила под вопрос единство НАТО

«Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах, и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что в общем-то трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока», — сказал Лавров на пресс-конференции.