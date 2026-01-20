Лавров назвал администрацию Трампа прагматичной

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа прагматична, там осознают необходимость не просто объединять страны под своим началом, но и учитывать их интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Администрация Дональда Трампа при всех действиях, которые сейчас широко обсуждают в мире, — это администрация прагматиков и она осознает необходимость не просто объединять под своим началом большое количество стран, но и в полной мере учитывать их законные интересы», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
