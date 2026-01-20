Политолог: Трамп подражает Путину и хочет свою СВО

Для президента США Дональда Трампа гренландский вопрос — это не просто спор за далекий и снежный остров, считает политолог Юрий Баранчик. Американский президент устал от битвы с глобалистами за Украину — теперь он хочет «в стиле Путина» получить новую территорию для США, после чего подвести новый баланс мировых разменов и сделок. Как будет развиваться ситуация по Гренландии, насколько далеко готов пойти Трамп для достижения своей цели — подробнее в комментарии эксперта.