Политолог: Трамп подражает Путину и хочет свою СВО

Траектория развития гренландского вопроса
Казавшийся периферийным спор из-за статуса Гренландии неожиданно оказывается в эпицентре мировой политики. Трамп перешел от грозных заявлений в соцсетях к тарифным ударам по недавним союзникам — все это дает понять: время закулисного урегулирования трансатлантических споров подошло к концу.
Евросоюз, привыкший к сложной, но предсказуемой дипломатической риторике Вашингтона, оказался в шоке от новой реальности, где политический ультиматум подкрепляется немедленными экономическими санкциями и потенциальными военными действиями.
Изначальная европейская реакция — попытка минимизировать угрозу, списать ее на эксцентричность американского президента, откровенно провалилась, уверен политолог. Вместо консолидированного фронта Европа демонстрирует раскол в своих рядах. Так, Франция требует жесткого ответа, а Германия демонстрирует готовность к переговорам.
«Красноречивый инцидент с досрочным отзывом символического немецкого контингента из Гренландии — немой, но предельно ясный жест в сторону Вашингтона», — поясняет политолог.
Торговые отношения и военные союзы
Нарастающая эскалация грозит похоронить под собой уже достигнутые ранее торговые договоренности. Готовая к ратификации торговая сделка США — ЕС теперь находится под большим вопросом, считает Баранчик. Если Европарламент откажется от нее, то начнется полномасштабная экономическая конфронтация. Ее можно сравнить с эпизодами 2018−2020 годов, но градус политического недоверия будет кратно выше.
Ранее The Economist сообщал, что окончательный разрыв США с Европой маловероятен, так как Вашингтон не готов терять свое военное присутствие на континенте и лишаться военных баз в той же Германии. Дополнительной уязвимостью США является Арктика, где сдерживание угроз требует тесного партнерства с европейскими странами.
По мнению политолога, многие члены ЕС, в свою очередь, скорее смирятся с ударом по собственному суверенитету и нормам международного права, чем решатся на радикальный разрыв с Вашингтоном.
Политические последствия гренландского вопроса
Баранчик уверен, что наиболее драматичные последствия этого кризиса простираются далеко за пределы Арктики.
Под вопросом оказывается ключевой элемент гипотетического урегулирования конфликта на Украине — гарантии безопасности США для европейских стран, которые могли бы развернуть свои контингенты в постконфликтной Украине.
Если сегодня Вашингтон ради торговых выгод готов оказать давление на союзников по НАТО, то как можно рассчитывать на его гарантии завтра — задается вопросом эксперт. По мнению Баранчика, запланированные на полях Давосского форума и после него дипломатические раунды по Украине могут стать превратиться формальность, пока не будет снята бомба замедленного действия с таймером до 1 февраля — даты введения американских пошлин.
Как далеко готов зайти Трамп, чтобы получить Гренландию? Он уже заявил о методе «мира через силу», отметив, эта формула просто в исполнении. Станет ли Гренландия «второй Украиной» — покажет время, но пока действия американского лидера демонстрируют его решительность в достижении заявлений о присоединении острова.