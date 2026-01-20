Media ITE: Трамп предсказал Макрону скорый «политический конец»

На просьбу журналиста прокомментировать заявление Макрона о том, что он не присоединится к «Совету мира», Трамп ответил:
О, он так и сказал? Да кому он нужен?! Он очень скоро покинет свой пост. Ничего страшного! Вот что я сделаю, если они будут проявлять враждебность: я введу 200%-ные пошлины на его вина и шампанское, и он присоединится.
При этом Трамп признал, что Макрон не обязан вступать в «Совет мира», и еще раз напомнил, что действующий президент Франции «через несколько месяцев покинет свой пост», пишет Media ITE.
Администрация Трампа направила приглашения лидерам примерно 60 стран, включая Россию, Великобританию, Индию и Канаду, прежде чем объявила, что каждый член правления должен будет заплатить взнос в размере 1 млрд долларов. Канадское правительство уже заявило, что не будут платить «членский взнос», хотя премьер-министр Марк Карни принял приглашение Трампа.