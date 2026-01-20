Ричмонд
Media ITE: Трамп предсказал Макрону скорый «политический конец»

Президент США Дональд Трамп в понедельник обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона после того, как Франция отклонила приглашение присоединиться к «Совету мира», пишет американский новостной канал Media ITE.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На просьбу журналиста прокомментировать заявление Макрона о том, что он не присоединится к «Совету мира», Трамп ответил:

О, он так и сказал? Да кому он нужен?! Он очень скоро покинет свой пост. Ничего страшного! Вот что я сделаю, если они будут проявлять враждебность: я введу 200%-ные пошлины на его вина и шампанское, и он присоединится.

Дональд Трамп
президент США

При этом Трамп признал, что Макрон не обязан вступать в «Совет мира», и еще раз напомнил, что действующий президент Франции «через несколько месяцев покинет свой пост», пишет Media ITE.

Макрон объяснил отказ от приглашения Трампа в «Совет мира» тем, что устав создаваемого органа «выходит за рамки ситуации в Газе и поднимает серьезные вопросы, в частности в отношении принципов и структуры ООН, которые не могут быть поставлены под сомнение».

Администрация Трампа направила приглашения лидерам примерно 60 стран, включая Россию, Великобританию, Индию и Канаду, прежде чем объявила, что каждый член правления должен будет заплатить взнос в размере 1 млрд долларов. Канадское правительство уже заявило, что не будут платить «членский взнос», хотя премьер-министр Марк Карни принял приглашение Трампа.

